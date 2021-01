Inzaghi: “Mi dispiace per Giampaolo: è uno dei migliori allenatori italiani” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha presentato la sfida di domani col Torino in conferenza stampa. La partita di Crotone va archiviata quanto prima, il calendario ci permette di riscattarci subito ma non dobbiamo sottovalutare il Torino, che specialmente in attacco ha giocatori di livello assoluto. Il Torino ha una rosa di Europa League, non è una concorrente per la salvezza, non hanno nulla a che vedere con la zona retrocessione. Il suo centravanti giocherà gli Europei per la Nazionale. Aver cambiato allenatore rappresenta un vantaggio, mi dispiace per Giampaolo, un amico e uno dei migliori tecnici in Italia. Faccio un in bocca al lupo a Nicola. Per salvarci servirà un’impresa, le dirette concorrenti hanno tutte un organico di livello. Ma non ci tireremo indietro cercando di vincere il nostro scudetto. Iago ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Filippo, allenatore del Benevento, ha presentato la sfida di domani col Torino in conferenza stampa. La partita di Crotone va archiviata quanto prima, il calendario ci permette di riscattarci subito ma non dobbiamo sottovalutare il Torino, che specialmente in attacco ha giocatori di livello assoluto. Il Torino ha una rosa di Europa League, non è una concorrente per la salvezza, non hanno nulla a che vedere con la zona retrocessione. Il suo centravanti giocherà gli Europei per la Nazionale. Aver cambiato allenatore rappresenta un vantaggio, miper, un amico e uno deitecnici in Italia. Faccio un in bocca al lupo a Nicola. Per salvarci servirà un’impresa, le dirette concorrenti hanno tutte un organico di livello. Ma non ci tireremo indietro cercando di vincere il nostro scudetto. Iago ...

