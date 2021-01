"Indegno, la Rai non interviene?" E adesso è bufera su Friedman (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mariangela Garofano Raffica di critiche sul web per Alan Friedman, che nel corso di Unomattina ha definito Melania Trump "escort" del marito. Intervengono Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che definiscono l'episodio "grave" si chiedono come mai i conduttori Rai non abbiano preso provvedimenti in merito Pioggia di critiche per il giornalista Alan Friedman. Ospite ad Unomattina su Raiuno, il giornalista commentando l’uscita di scena di Donald e Melania Trump, ha etichettato l’ex First Lady molto poco educatamente, come la escort di Trump. “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida”, ha commentato tra le risate Friedman, scatenando lo sgomento del pubblico a casa, ma soprattutto sui social, dove gli utenti hanno dato vita ad una raffica di critiche nei confronti del giornalista, da sempre ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mariangela Garofano Raffica di critiche sul web per Alan, che nel corso di Unomattina ha definito Melania Trump "escort" del marito. Intervengono Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che definiscono l'episodio "grave" si chiedono come mai i conduttori Rai non abbiano preso provvedimenti in merito Pioggia di critiche per il giornalista Alan. Ospite ad Unomattina su Raiuno, il giornalista commentando l’uscita di scena di Donald e Melania Trump, ha etichettato l’ex First Lady molto poco educatamente, come la escort di Trump. “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida”, ha commentato tra le risate, scatenando lo sgomento del pubblico a casa, ma soprattutto sui social, dove gli utenti hanno dato vita ad una raffica di critiche nei confronti del giornalista, da sempre ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - PabloMingo4 : RT @matteosalvinimi: Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai. Ass… - ASovranista : RT @matteosalvinimi: Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai. Ass… - pierangelobert7 : RT @matteosalvinimi: Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai. Ass… - OriLiulai : RT @matteosalvinimi: Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai. Ass… -

