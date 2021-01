Gelo siderale in Siberia, colpa del Vortice Polare. Il peggiore da 14 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) La vita in questa zona della Siberia, d’inverno è sempre molto difficile.La regione Siberiana della Yakutia sta vivendo l’ondata di freddo più lunga degli ultimi 14 anni, con temperature che sono scese sotto i -40°C da metà di dicembre 2020. L’area è attualmente nella morsa di un lungo periodo caratterizzato da freddo intenso, inusuale, anche per gli standard della Siberia. La causa è determinata da un’anomalia eccezionale del Vortice Polare. A dicembre 2020 le temperature della regione Yakutia crollati sotto i -40°C, per stabilizzarvi in questi valori. E’ il maggior freddo nella zona di almeno 14 anni, secondo a l’Associated Press (AP). Anche per gli standard della Siberia, il lungo periodo di freddo è insolito e duro, ha detto AP. Negli ultimi ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) La vita in questa zona della, d’inverno è sempre molto difficile.La regionena della Yakutia sta vivendo l’ondata di freddo più lunga degli ultimi 14, con temperature che sono scese sotto i -40°C da metà di dicembre 2020. L’area è attualmente nella morsa di un lungo periodo caratterizzato da freddo intenso, inusuale, anche per gli standard della. La causa è determinata da un’anomalia eccezionale del. A dicembre 2020 le temperature della regione Yakutia crollati sotto i -40°C, per stabilizzarvi in questi valori. E’ il maggior freddo nella zona di almeno 14, secondo a l’Associated Press (AP). Anche per gli standard della, il lungo periodo di freddo è insolito e duro, ha detto AP. Negli ultimi ...

La regione siberiana della Yakutia sta vivendo l'ondata di freddo più lunga degli ultimi 14 anni, con temperature che sono scese sotto i -40°C da metà di dicembre 2020. L'area è attualmente nella morsa di un lungo periodo caratterizzato da freddo intenso, inusuale, anche per gli standard della Siberia.

Meteo – Gelo siderale in Siberia: il meteo in Europa avrà ripercussioni

Attenzione a febbraio In un precedente articolo abbiamo evidenziato come l’intero emisfero settentrionale stia andando incontro a una sorta di reset barico, ovvero a una ricollocazione di Alte e Basse ...

Attenzione a febbraio In un precedente articolo abbiamo evidenziato come l'intero emisfero settentrionale stia andando incontro a una sorta di reset barico, ovvero a una ricollocazione di Alte e Basse ...