Duplice omicidio di Lecce | il diario in cella del killer | ' Se non mi avessero preso | avrei continuato a uccidere'

Venticinque lettere scritte da Antonio De Marco nel primo mese trascorso in isolamento nel carcere di Borgo di San Nicola, a Lecce, con l’accusa di avere ammazzato il 21 settembre gli ...

"Una parte di me è felice di quelle 60 coltellate. Avrei continuato a uccidere se non mi avessero preso". Sono le parole di Antonio De Marco, il 21enne autore del duplice omicidio avvenuto a Lecce lo ...

Venticinque lettere scritte da Antonio De Marco nel primo mese trascorso in isolamento nel carcere di Borgo di San Nicola, a Lecce, con l'accusa di avere ammazzato il 21 settembre gli ex coinquilini. "Una parte di me è felice di quelle 60 coltellate. Avrei continuato a uccidere se non mi avessero preso". Sono le parole di Antonio De Marco, il 21enne autore del duplice omicidio avvenuto a Lecce.