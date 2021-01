Dayane Mello attacca Tommaso Zorzi: “Lui non mi sopporta”, dubbi sull’avvicinamento a Rosalinda – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stanotte, nella Casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello chiacchierando con Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola è tornata a parlare del suo altalenante rapporto con Tommaso Zorzi, migliorato proprio durante la festa brasiliana. Dayane Mello attacca Zorzi: “Lui non mi sopporta, l’amicizia con Rosalinda è studiata contro me!” Nonostante il riavvicinamento dopo il party... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stanotte, nella Casa del Grande Fratello Vip,chiacchierando con Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola è tornata a parlare del suo altalenante rapporto con, migliorato proprio durante la festa brasiliana.: “Lui non mi, l’amicizia conè studiata contro me!” Nonostante il riavvicinamento dopo il party... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ros_Mello_ : RT @tinyseulgis: Rosalinda fa l'iceberg tra Zenga e Dayane ?????? #rosmello - dayane_mello_fp : Rosulia? Cos’è una malattia? Una medicina? Curatevi con la rosuria và Vaffangul propr #rosmello #gregorelli - dayane_mello_fp : @a3shma Si sono d’accordo con te , totalmente #rosmello - Clalblanca : RT @daienagnegnegne: “Io sentivo che sarebbe uscita lei. Cecilia si è voluta attaccare troppo a Tommaso, a Stefania, anche a me. Doveva far… - dayane_mello_fp : É un gioco se non usano strategie che cazzo devono fare ? Ciucciarsi il pollice e non fare un cazz0 dalla mattina a… -