Copa del Rey, il Barça avanza ai supplementari. Pjanic e Dembele falliscono due rigori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Barcellona si complica la vita da solo contro il Cornella ed è costretto ai supplementari per superare il turno di Copa del Rey, che ieri sera ha visto la clamorosa capitolazione del Real Madrid. I catalani hanno vinto 2-0 ai supplementari con i gol di Dembele e Braithwaite. Nei 90? Pjanic e lo stesso Dembele avevano fallito clamorosamente due rigori che avrebbero evitato l'appendice dei supplementari ai catalani. Foto: Twitter uff. Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

