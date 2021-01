Aronica svela | “Ilicic e Dybala | vi dico tutto Josip a Palermo era disturbato da una cosa”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Parla Salvatore. L’ex difensore del, attuale tecnico del Savoia, intervenuto ai microfoni di Tmw, è tornato a parlare della sua avventura con la casacca rosanero, soffermandosi sue Paulo Dyabala, suoi compagni nel capoluogo siciliano e ora protagonisti assoluti in Serie A. Di seguito, le sue dichiarazioni.“allora aveva un po’ di problemi con la pubalgia. Negli ultimi anni aera giovanissimo, ora è un po’ in difficoltà, ma si sta affermando nella Juventus. Spero che possa dimostrare il suo valore, per me ancora non l’ha fatto pienamente“.“L’esperienza sulla panchina del Savoia? Abbiamo avuto il problema di esserci fermati dal 1° novembre al 15 dicembre - ha sottolineato l’allenatore palermitano -. Eravamo in testa, ...