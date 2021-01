Anticipazioni Uomini e Donne 21 gennaio: splendida sorpresa per Gemma, nessuno lo immaginava (Di giovedì 21 gennaio 2021) . La avventure di Uomini e Donne diventano sempre più avvincenti. Il nuovo format che unisce trono Classico a trono Over è stato riconfermato anche per il 2021 e i colpi di scena nel programma di Canale 5 sono all’ordine del giorno. Per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 21 gennaio 2021) . La avventure didiventano sempre più avvincenti. Il nuovo format che unisce trono Classico a trono Over è stato riconfermato anche per il 2021 e i colpi di scena nel programma di Canale 5 sono all’ordine del giorno. Per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni giovedì 21 gennaio: un 50enne per Gemma attrito tra Riccardo e Roberta - #Uomini… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Davide Donadei in lacrime si avvicina la scelta? - #Anticipazioni #Uomini #Donne:… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Davide Donadei in lacrime si avvicina la scelta? - #Anticipazioni #Uomini #Donne:… - Notiziedi_it : Uomini e donne oggi, anticipazioni e diretta streaming della puntata di mercoledì 20 gennaio 2021 - zazoomblog : Uomini e Donne Sophie Codegoni bacia Matteo e piange per Giorgio: le anticipazioni - #Uomini #Donne #Sophie… -