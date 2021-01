‘Vado via’, Maria Teresa Ruta in lacrime nella notte: cosa ha confessato a Zorzi e Orlando (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al GF Vip, Maria Teresa Ruta va in crisi e scoppia in lacrime nella notte, al punto da fare una confessione a Tommaso Zorzi e a Stefania Orlando su quello che sarà il suo destino nella casa più spiata d’Italia. Ma cosa avrà mai ammesso la conduttrice tv con i suoi coinquilini? LEGGI ANCHE — La decisione di Stefania Orlando dopo la notte trascorsa: ‘Mai più’. cosa ha dichiarato Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime al GF Vip: la concorrente ha una crisi profonda, nella quale arriva a dire di voler lasciare la casa. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF ... Leggi su funweek (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al GF Vip,va in crisi e scoppia in, al punto da fare una confessione a Tommasoe a Stefaniasu quello che sarà il suo destinocasa più spiata d’Italia. Maavrà mai ammesso la conduttrice tv con i suoi coinquilini? LEGGI ANCHE — La decisione di Stefaniadopo latrascorsa: ‘Mai più’.ha dichiaratoscoppia inal GF Vip: la concorrente ha una crisi profonda,quale arriva a dire di voler lasciare la casa. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF ...

petergomezblog : Liliana Segre: “Sono indignata. L'Italia è in pericolo, io vado a Roma per votare la fiducia a Conte”… - Erica89793600 : @LegaSalvini Perfetto, io vado via dall'italia, senza rimpianti! - lafatinachicchi : RT @n0tturna: che voglia di scappare via di casa e da questa città, ma dove vado con 5 euro nel bel mezzo di una pandemia globale - lil_tilde : RT @n0tturna: che voglia di scappare via di casa e da questa città, ma dove vado con 5 euro nel bel mezzo di una pandemia globale - SofyPiccinini : RT @LeManiDiZorzi: la barzelletta di stasera: che bello tommy alle 10 stop work e stasera vado a dormire presto, domani ho anche due interr… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Vado via’ DANTE ALIGHIERI IN DIALETTO CREMONESE (3) | Sergio Marelli WelfareNetwork