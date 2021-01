Usa, è la settimana di Joe Biden: si volta pagina. Soprattutto sul clima (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È la settimana di Joe Biden. I democratici di tutto il mondo ripongono grandi speranze nel nuovo presidente degli Stati Uniti che oggi entrerà alla Casa Bianca, in un clima di assedio e tensione senza precedenti. Il colpo di coda della presidenza Trump con l’assalto squadrista a Capitol Hill aizzato dal presidente uscente ha lacerato profondamente gli Usa: invadere la Camera per sovvertire il risultato delle elezioni è stata un’azione eversiva contro la democrazia senza precedenti per gli Usa. Una prova di forza fascistoide che dovrebbe aprire gli occhi a chi ancora ritenesse che tra Trump o Biden non vi sia alcuna differenza. Bene, si volta pagina. Le aspettative sono alte, anche da parte di noi ecologisti, pur consapevoli che la Casa Bianca si troverà a fare i conti con le potenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È ladi Joe. I democratici di tutto il mondo ripongono grandi speranze nel nuovo presidente degli Stati Uniti che oggi entrerà alla Casa Bianca, in undi assedio e tensione senza precedenti. Il colpo di coda della presidenza Trump con l’assalto squadrista a Capitol Hill aizzato dal presidente uscente ha lacerato profondamente gli Usa: invadere la Camera per sovvertire il risultato delle elezioni è stata un’azione eversiva contro la democrazia senza precedenti per gli Usa. Una prova di forza fascistoide che dovrebbe aprire gli occhi a chi ancora ritenesse che tra Trump onon vi sia alcuna differenza. Bene, si. Le aspettative sono alte, anche da parte di noi ecologisti, pur consapevoli che la Casa Bianca si troverà a fare i conti con le potenti ...

