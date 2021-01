TRUMP CONCEDE IL PERDONO A 73 PERSONE | PENE COMMUTATE PER ALTRE 70

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il presidente Donaldha concesso la grazia a 73e ha commutato le condanne di70nelle ultime ore della sua presidenza. L’elenco completo delle indulgenze presidenziali e delle commutazioni pubblicate sul sito web della Casa Bianca include l’ex capo stratega della Casa Bianca ed ex redattore capo di Breitbart Stephen Bannon, 67 anni, nonché i rapper Lil Wayne e Kodak Black, l’ex sindaco di Detroit Kwame Kilpatrick , e l’ex raccolta fondi diElliott Broidy.ha concesso a Bannon il pieno. Bannon all’inizio di quest’anno si è dichiarato non colpevole di accuse di frode relative alla raccolta di fondi per il progetto per il muro con il Messico . È stato rilasciato su cauzione nell’agosto 2020 e doveva essere processato ...