Sansonetti: “Questi so matti. Il Parlamento ridotto a un mercato rionale. E Mattarella che dice?” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questi sono matti. Ma stiamo scherzando? E Mattarella? Se non può sciogliere le Camere che almeno scriva al Parlamento. E’ un ruggito sdegnato, quello di Piero Sansonetti ospite di Tgcom 24 mentre il premier (“Conte? Come si chiama quello lì?”) è al Colle per l’incontro ‘interlocutorio’ con il capo dello Stato. Meno di un’ora di colloquio. Nessun passo avanti né indietro. Il rischio è che si galleggi senza un governo fino al via del semestre bianco. Periodo nel quale la Costituzione impedisce al presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Sansonetti indignato: il Parlamento peggio di un mercato rionale Il quadro, indegno di una democrazia, offerto ieri a Palazzo Madama fa infuriare Sansonetti. Che, da ‘buon ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021)sono. Ma stiamo scherzando? E? Se non può sciogliere le Camere che almeno scriva al. E’ un ruggito sdegnato, quello di Pieroospite di Tgcom 24 mentre il premier (“Conte? Come si chiama quello lì?”) è al Colle per l’incontro ‘interlocutorio’ con il capo dello Stato. Meno di un’ora di colloquio. Nessun passo avanti né indietro. Il rischio è che si galleggi senza un governo fino al via del semestre bianco. Periodo nel quale la Costituzione impedisce al presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.indignato: ilpeggio di unIl quadro, indegno di una democrazia, offerto ieri a Palazzo Madama fa infuriare. Che, da ‘buon ...

