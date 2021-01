Porsche, Q8 ed Enel X insieme per ampliare rete ricarica Ultrafast (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un’ulteriore accelerazione allo sviluppo della mobilità elettrica: è questo l’obiettivo comune dell’accordo che vede coinvolti Porsche Italia, Q8 e Enel X. Una collaborazione che prevede la realizzazione di stazioni di ricarica Ultrafast in 20 aree di servizio Q8 entro la fine del 2021. Le High Power Charging (HPC) gestite da Enel X, grazie alla potenza di 300 kW, permettono di fare il pieno di energia in contemporanea a 2 veicoli elettrici in pochi minuti. Una volta attive, le stazioni Ultrafast del progetto saranno integrate nell’ecosistema di mobilità Porsche e visibili sull’app JuicePass di Enel X, aggiungendosi agli oltre 12mila punti di ricarica dell’azienda presenti sul territorio nazionale. L’accordo prevede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un’ulteriore accelerazione allo sviluppo della mobilità elettrica: è questo l’obiettivo comune dell’accordo che vede coinvoltiItalia, Q8 eX. Una collaborazione che prevede la realizzazione di stazioni diin 20 aree di servizio Q8 entro la fine del 2021. Le High Power Charging (HPC) gestite daX, grazie alla potenza di 300 kW, permettono di fare il pieno di energia in contemporanea a 2 veicoli elettrici in pochi minuti. Una volta attive, le stazionidel progetto saranno integrate nell’ecosistema di mobilitàe visibili sull’app JuicePass diX, aggiungendosi agli oltre 12mila punti didell’azienda presenti sul territorio nazionale. L’accordo prevede ...

