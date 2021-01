Per il Covid 400 trapianti in meno, si dimezzano i nuovi donatori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Una frenata brusca ma attesa, e tutto sommato contenuta: è questo il bilancio finale fotografato dal report 2020 del Centro nazionale trapianti, che mette in fila le cifre dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nell'anno della pandemia. Come previsto infatti, al conto dei danni del coronavirus vanno aggiunti anche quasi 400 trapianti in meno (in calo del 10% rispetto al 2019), ma i dati complessivi dimostrano una sostanziale tenuta della rete trapiantologica davanti all'onda d'urto dell'emergenza sanitaria. A pesare, inevitabilmente, è stata la saturazione delle terapie intensive, che sono la trincea della lotta al Covid ma anche il luogo in cui avvengono le donazioni di organi e tessuti necessarie ai trapianti. Nel 2020 le segnalazioni di potenziali ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Una frenata brusca ma attesa, e tutto sommato contenuta: è questo il bilancio finale fotografato dal report 2020 del Centro nazionale, che mette in fila le cifre dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nell'anno della pandemia. Come previsto infatti, al conto dei danni del coronavirus vanno aggiunti anche quasi 400in(in calo del 10% rispetto al 2019), ma i dati complessivi dimostrano una sostanziale tenuta della rete trapiantologica davanti all'onda d'urto dell'emergenza sanitaria. A pesare, inevitabilmente, è stata la saturazione delle terapie intensive, che sono la trincea della lotta alma anche il luogo in cui avvengono le donazioni di organi e tessuti necessarie ai. Nel 2020 le segnalazioni di potenziali ...

matteosalvinimi : #Salvini: I dati purtroppo mostrano che siamo i primi per mortalità Covid e ultimi per crescita. Lo scrive anche il… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è arrivato in aula dicendo che ha il governo migliore al mondo e ha risolto i problemi, ma i numeri… - marcodimaio : Nessuno ha da festeggiare. C’è un dato di fatto: il governo non ha maggioranza assoluta. Si può decidere di proseg… - claxaste : RT @AlfioKrancic: Chiedo per mio cugino: ma da domani e nei giorni, settimane a seguire i morti che ci saranno in USA per Covid, per sparat… - rox_worLds : Mentre si svolge l'#InaugurationDay, alla Casa Bianca un'impresa di pulizie specializzata sta sanificando attentame… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Covid Scuola, riparte il concorso straordinario «chiuso per Covid» Corriere della Sera “Tutto quello che voglio è un dottore per mio fratello e una scuola per me”

Oltre 2.200 richiedenti asilo e rifugiati sono stati ricollocati dai centri di accoglienza in Grecia ad altri paesi europei.

La campagna dell'Alessandria: "Vaccinato allo stadio"

Il club piemontese lancia la campagna per poter riportare allo stadio i tifosi che hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19.

Oltre 2.200 richiedenti asilo e rifugiati sono stati ricollocati dai centri di accoglienza in Grecia ad altri paesi europei.Il club piemontese lancia la campagna per poter riportare allo stadio i tifosi che hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19.