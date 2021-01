Maggioranza relativa e assoluta | le differenze

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo ottiene la fiducia al Senato, ma non la. Sono 156 i voti a favore, 140 quelli contrari. Il premier Conte resiste e annuncia: “Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa”. Perché all’apposizione c’è chi ha chiesto le dimissioni in caso di mancataal Senato. Il Governo ha ottenuto invece una: ma cos’è, e qual è la differenza rispetto alla? Lo spiega la Costituzione, all’articolo 64: ladei componenti consiste nella metà + 1 dei membri che compongono ciascuna Camera. Unanecessaria per l’adozione di alcuni atti particolarmente importanti, tra ...

Adesso la cosa peggiore per Conte che possa capitare è quella di vivere politicamente in una bolla duale. Ecco perché ...Matteo Renzi mette subito le carte in tavola. E al contrario di Conte, che non lo ha mai nominato in Parlamento, il leader di IV guarda in faccia il premier e “in modo liberatorio e tranquillo”, prend ...