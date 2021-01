Le storie vere di Sanpa | Carla da Alessandria | se oggi tornassi a SanPa e ci fosse Vincenzo | sarebbe casa mia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ciao.Ciao vi avviso che sono emozionata.Fai finta di parlare con degli amici. Di dove sei?Sono di un paesino di 2.000 abitanti in provincia diin Piemonte, Vignole Borbera.Come hai iniziato?Avevo un fidanzato tossicodipendente, credevo di aiutarlo, e invece…Mi facevo già le canne, un giorno non c’era lui, non è stata colpa sua, però volevo provare cosa provava lui. Mia mamma, che io adoravo, non era molto presente e mi era morta una sorella che io ero ancora giovane. Ero un po’ allo sbaraglio. Non voglio dare colpa alla mia mamma, era la situazione. La colpa è mia, delle compagnie che frequentavo, è stata una mia scelta.In che anni sei stata a San Patrignano e come sei entrata?Una storia brutta brutta brutta, sono entrata nell’87. Ero in carcere a Marassi perché spacciavo nei vicoli di Genova da quando avevo 17 anni fino all’età di ...