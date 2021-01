Le donne sessualmente soddisfatte hanno un partner con questa caratteristica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cosa garantirebbe l’esplosione del piacere di una donna? Secondo la scienza avere un partner con questa caratteristica è una garanzia. Il Daily Mail ha pubblicato uno studio che dimostrerebbe che affinché una donna esca soddisfatta dal letto di un uomo, il suo partner dovrebbe avere questa caratteristica: un portafoglio bello pieno. Lo studio che si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cosa garantirebbe l’esplosione del piacere di una donna? Secondo la scienza avere unconè una garanzia. Il Daily Mail ha pubblicato uno studio che dimostrerebbe che affinché una donna esca soddisfatta dal letto di un uomo, il suodovrebbe avere: un portafoglio bello pieno. Lo studio che si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FabioQuellaltro : Donne disinibite sessualmente a che ora andate al Despar? - BjtleGeuse : Le donne sono troppo belle, che devo aver fatto di così terribile per non essere attratta sessualmente da loro e do… - felpaatoo : tipo i gay passivi e le donne sessualmente attive possono dire 'nella vita imprenditore/rice anale' ? CHIEDO PERCHÉ ANCHE IO POTREI DIRLO - Stefanodibiagi1 : RT @Stefanialove_of: Non ho mai ricattato nessuno sessualmente, se c'è una categoria di persone che mi fa SCHIFO è proprio questa, uomini,… - Stefanialove_of : Non ho mai ricattato nessuno sessualmente, se c'è una categoria di persone che mi fa SCHIFO è proprio questa, uomin… -

Ultime Notizie dalla rete : donne sessualmente Sesso con il "santone", presi 2 milioni a 5 donne: ecco come l'ex assicuratore le ha truffate Il Tirreno Le donne sessualmente soddisfatte hanno un partner con questa caratteristica

Cosa garantirebbe l’esplosione del piacere di una donna? Secondo la scienza avere un partner con questa caratteristica è una garanzia. Il Daily Mail ha pubblicato uno studio che dimostrerebbe che affi ...

Manifesti funebri sbagliati? Taffo e Vladimir Luxuria correggono la famiglia

TWEET DI VLADIMIR LUXURIA: https://twitter.com/vladiluxuria/status/1351618695840329731 LA RISPOSTA DI TAFFO: https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/posts/3390777377694616 Mentre in America Joe ...

Cosa garantirebbe l’esplosione del piacere di una donna? Secondo la scienza avere un partner con questa caratteristica è una garanzia. Il Daily Mail ha pubblicato uno studio che dimostrerebbe che affi ...TWEET DI VLADIMIR LUXURIA: https://twitter.com/vladiluxuria/status/1351618695840329731 LA RISPOSTA DI TAFFO: https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/posts/3390777377694616 Mentre in America Joe ...