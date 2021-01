Lazio, il messaggio di Luis Alberto: «Tornerò presto» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luis Alberto ringrazia e rincuora i tifosi sul proprio profilo Instagram all’indomani dell’intervento per appendicite «Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando coi miei compagni». Così Luis Alberto sul proprio profilo di Instagram. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Lo spagnolo è stato operato ieri in Paideia per appendicite: tornerà a disposizione del tecnico Inzaghi non prima di 10-14 giorni. Salterà il Parma in Coppa Italia e il Sassuolo in campionato. La speranza è quella di riaverlo per l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ringrazia e rincuora i tifosi sul proprio profilo Instagram all’indomani dell’intervento per appendicite «Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando,mi rivedrete in campo lottando coi miei compagni». Cosìsul proprio profilo di Instagram. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Lo spagnolo è stato operato ieri in Paideia per appendicite: tornerà a disposizione del tecnico Inzaghi non prima di 10-14 giorni. Salterà il Parma in Coppa Italia e il Sassuolo in campionato. La speranza è quella di riaverlo per l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

TuttoFanta : ?? #LAZIO: il messaggio social di #LuisAlberto post operazione. ?? - CinziaP111 : RT @MunaronLuisella: BERNARDO Vive in strada da mesi, CI HANNO MINACCIATI DI VOLERLO AVVELENARE O DI PORTARLO IN UNO DEI TANTI CANILI LAGE… - Buosilvia : RT @MunaronLuisella: BERNARDO Vive in strada da mesi, CI HANNO MINACCIATI DI VOLERLO AVVELENARE O DI PORTARLO IN UNO DEI TANTI CANILI LAGE… - LucianoBianch63 : RT @MunaronLuisella: BERNARDO Vive in strada da mesi, CI HANNO MINACCIATI DI VOLERLO AVVELENARE O DI PORTARLO IN UNO DEI TANTI CANILI LAGE… - Dinbsky : RT @MunaronLuisella: BERNARDO Vive in strada da mesi, CI HANNO MINACCIATI DI VOLERLO AVVELENARE O DI PORTARLO IN UNO DEI TANTI CANILI LAGE… -