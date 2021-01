Juve-Napoli Supercoppa: ecco le possibili scelte di Gattuso (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La finale di Supercoppa Juve-Napoli si avvicina, ecco le probabili scelte di Gennaro Gattuso in vista della finale contro i bianconeri di Pirlo Gennaro Gattuso non sembra avere grossi dubbi di formazione in vista della finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera a Reggio Emilia contro la Juventus. ecco la probabile formazione del tecnico del Napoli per il match contro il suo ex compagno di squadra al Milan Andrea Pirlo. Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly; Mario Rui, Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski; Insigne, Petagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La finale disi avvicina,le probabilidi Gennaroin vista della finale contro i bianconeri di Pirlo Gennaronon sembra avere grossi dubbi di formazione in vista della finale diItaliana in programma questa sera a Reggio Emilia contro lantus.la probabile formazione del tecnico delper il match contro il suo ex compagno di squadra al Milan Andrea Pirlo.(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly; Mario Rui, Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski; Insigne, Petagna. Leggi su Calcionews24.com

