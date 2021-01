HarmonyOS, in Cina, inizia a prendere il posto di Android: si parte dal P30 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcuni utenti cinesi muniti di Huawei P30 stanno iniziando ad avere la possibilità di effettuare lo switch da Android a HarmonyOS L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcuni utenti cinesi muniti di Huawei P30 stannondo ad avere la possibilità di effettuare lo switch daL'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : HarmonyOS, in Cina, inizia a prendere il posto di Android: si parte dal P30 - TechCorsair : RT @HDblog: Huawei, inizia una nuova era: HarmonyOS è disponibile su P30 in Cina - HDblog : Huawei, inizia una nuova era: HarmonyOS è disponibile su P30 in Cina -

Ultime Notizie dalla rete : HarmonyOS Cina Huawei, inizia una nuova era: HarmonyOS è disponibile su P30 in Cina HDblog Huawei, inizia una nuova era: HarmonyOS è disponibile su P30 in Cina

Addio Android: Huawei comincia la grande transizione verso HarmonyOS. In Cina alcuni utenti di P30 hanno segnalato di aver ricevuto l'aggiornamento alla versione stabile.

Huawei MateBook sempre più personalizzati: Browser e AppGallery pre-installati

Huawei ha portato AppGallery e Browser pre-installati sui nuovi MateBook 2021 appena usciti, ma per i vecchi modelli c'è speranza?

Addio Android: Huawei comincia la grande transizione verso HarmonyOS. In Cina alcuni utenti di P30 hanno segnalato di aver ricevuto l'aggiornamento alla versione stabile.Huawei ha portato AppGallery e Browser pre-installati sui nuovi MateBook 2021 appena usciti, ma per i vecchi modelli c'è speranza?