Gran Bretagna, prezzi fabbrica dicembre in linea con attese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si confermano deboli i prezzi alla produzione nel mese di dicembre. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l’indice dei prezzi alla produzione (output) è salito dello 0,3% su base mensile come il mese precedente e contro il +0,2% delle stime degli analisti. A livello annuale, si è registrata una variazione negativa dello 0,4%, rispetto al -0,6% del mese precedente ed atteso. (Foto: © Eros Erika / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si confermano deboli ialla produzione nel mese di. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l’indice deialla produzione (output) è salito dello 0,3% su base mensile come il mese precedente e contro il +0,2% delle stime degli analisti. A livello annuale, si è registrata una variazione negativa dello 0,4%, rispetto al -0,6% del mese precedente ed atteso. (Foto: © Eros Erika / 123RF)

LaStampa : Covid, in Gran Bretagna record di 1.600 morti: il totale è di 90mila - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di decessi in Gran Bretagna: 1.610 in 24 ore #coronavirus - repubblica : I doganieri sequestrano panini al prosciutto ai cittadini britannici: 'Benvenuti nella Brexit' - Beatric79497880 : Accordi commerciali, bambini commissionati, donne pagate per mettere a disposizione ovuli ed utero. Maternità a pag… - france23_23 : @Libero_official Non siamo i primi in Europa per i vaccini. Se la geografia dice che la Gran Bretagna e' ancora in… -