Governo | Renzi | ' dopo Conte 1 e 2 | ora Conte dimezzato'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il Governo Conte - perdendo Teresa, Elena e Ivan – ha perso anche la maggioranza assoluta al Senato. Chi conosce la politica sa cosa questo significa nell'attività parlamentare e nella credibilità istituzionale. dopo il Conte 1, dopo il Conte Bis ora siamo al Conte dimezzato". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

