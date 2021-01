Governo | Conte da Mattarella | incontro interlocutorio 2

ernestocarbone : Vorrei ricordare che il governo Prodi nel 2008 cadde con 156 voti a favore. Gli stessi di Conte. Una riflessione s… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - matteosalvinimi : Fate largo al governo di minoranza Conte-Monti-Ciampolillo! Quest’ultimo ha dichiarato oggi di ambire al posto di m… - xblunotte : RT @tempoweb: #Conte ha perso la maggioranza. Ora è appeso a #Renzi e a due badanti @FrancoBechis #mattarella #governo #ciampolillo #20genn… - peppesignore : RT @BCarazzolo: #ottoemezzo Stasera Confindustria spara a pallettoni contro Conte e il Governo. Spero che i cittadini siano migliori di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte

Noi vogliamo allargare questo Governo, per lavorare bene, solo con questi numeri non si può arrivare fino alla fine della legislatura. Per noi c’è questa maggioranza, il perimetro è questa maggioranza ...Sansonetti si infuria: Ma questo sono matti. Non abbiamo un govenro. Il Parlamento ridotto a un mercato rionale ...