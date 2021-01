**Governo: Bordo (Pd), ‘Iv pronta a esecutivo con Salvini pur di non andare al voto’** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Alcuni deputati di Italia Viva sostengono ormai alla luce del sole che sarebbero disposti a sostenere anche un governo con la destra sovranista di Matteo Salvini. Pur di non andare al voto, aggiungiamo noi. Un obiettivo legittimo ma incomprensibile per il 99% degli italiani e per gli elettori che hanno consentito a chi oggi è nel partito di Renzi di essere in parlamento”. Così il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Alcuni deputati di Italia Viva sostengono ormai alla luce del sole che sarebbero disposti a sostenere anche un governo con la destra sovranista di Matteo. Pur di nonal voto, aggiungiamo noi. Un obiettivo legittimo ma incomprensibile per il 99% degli italiani e per gli elettori che hanno consentito a chi oggi è nel partito di Renzi di essere in parlamento”. Così il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

