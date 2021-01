Covid, 7 decessi oggi in Abruzzo e 279 casi positivi su 4675 tamponi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 39814 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 279 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1349 (di età compresa tra 47 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso è riferito ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 27478 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 39814 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 279 nuovi(di età compresa tra 5 mesi e 94 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovie sale a 1349 (di età compresa tra 47 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso è riferito ai giorni scorsi e comunicato solodalle Asl. Nel numero deisono compresi anche 27478 ...

Agenzia_Ansa : #Covid, negli Usa oltre 400 mila il totale dei decessi - Agenzia_Ansa : #Covid nel #RegnoUnito 1.610 decessi in un giorno. E' il Paese con il più alto tasso di mortalità. La #Germania pro… - matteorenzi : Non va tutto bene, non va tutto bene. Come spiega il grafico, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto d… - ascochita : RT @OGiannino: Ottima domanda, numeri alla mano, quella di @federicofubini. Vedremo se qualcuno vorrà chiarire ufficialmente l’enorme cifra… - Jacopopelle_98 : RT @gavinjones10: #Covid, Uk ????, record di morti: in un solo giorno 1.820 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decessi Covid: Veneto, 1.359 nuovi casi e 69 decessi Agenzia ANSA ULTIM’ORA Provincia – Coronavirus: 134 nuovi casi e 7 decessi

Nelle province si registrano 515 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 134 nuovi casi e si tratta di casi isolati a ...

Frosinone – “Scuole Sicure”, screening per il test Covid al “Bragaglia” (VIDEO)

Nell’ambito del progetto Regione Lazio “ScuoleSicure” in accordo con la ASL di Frosinone-Dipartimento di Prevenzione, si è svolta presso l’istituto Bragaglia di Frosinone la giornata sarà dedicata all ...

Nelle province si registrano 515 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 134 nuovi casi e si tratta di casi isolati a ...Nell’ambito del progetto Regione Lazio “ScuoleSicure” in accordo con la ASL di Frosinone-Dipartimento di Prevenzione, si è svolta presso l’istituto Bragaglia di Frosinone la giornata sarà dedicata all ...