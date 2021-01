Calciomercato – Inter, decisione definitiva su Eriksen: via solo per soldi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo cambio di strategia per dell’Inter su Eriksen Cambiano ancora i piani di mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro apre si ad una cessione di Christian Eriksen, ma non più a titolo gratuito. Tradotto: chi vuole il centrocampista danese deve pagare (anche solo il prestito) o prenderlo a titolo definitivo. “Non basta più solamente l’ingaggio pagato. L’Inter cederà Christian Eriksen da qui a fine mercato solo a fronte di un prestito oneroso, o un’operazione a titolo definitivo: è l’ultima decisione dei dirigenti nerazzurri. Sul danese l’unico club che continua a mandare qualche segnale è il Tottenham. Chiusura totale per Pinamonti: l’Inter l’ha tolto dal ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo cambio di strategia per dell’suCambiano ancora i piani di mercato dell’. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro apre si ad una cessione di Christian, ma non più a titolo gratuito. Tradotto: chi vuole il centrocampista danese deve pagare (ancheil prestito) o prenderlo a titolo definitivo. “Non basta più solamente l’ingaggio pagato. L’cederà Christianda qui a fine mercatoa fronte di un prestito oneroso, o un’operazione a titolo definitivo: è l’ultimadei dirigenti nerazzurri. Sul danese l’unico club che continua a mandare qualche segnale è il Tottenham. Chiusura totale per Pinamonti: l’l’ha tolto dal ...

