AULA 162/ L'iniziativa di inclusione sociale dell'associazione Next e di P&G (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dal paragrafo 162 dell'Enciclica Fratelli Tutti prende il nome L'iniziativa di inclusione lavorativa e sociale realizzata dall'Associazione Next e Procter & Gamble

ROMA (ITALPRESS) – In Italia la pandemia ha bruciato 333.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione si attesta all’8,9% e si registra un altissimo numero di Neet, ragazzi tra i 15 e i 24 anni che ...

Al via ‘Aula 162’, nuovo modello di inclusione lavorativa

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Prende avvio oggi il progetto "Aula 162", che prevede la realizzazione di corsi di formazione e l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà in tutta Italia. Dal paragrafo ...

