Yukio Mishima tra Apollo, Dioniso e Nietzsche. Il saggio di Malgieri (Di martedì 19 gennaio 2021) I primi anni Cinquanta furono caratterizzati dalla formidabile emozione che Mishima riportò da un viaggio in Grecia raccontato nel saggio La coppa di Apollo (1967), nel quale sono raccolte le impressioni ricavate in America, a Londra, a Roma, a Venezia, in India. In preda ad un “sentimento di ebbrezza che si protraeva per l’intera giornata”, fu conquistato dal mirabile equilibrio tra spirito e corpo promanante dall’antichità classica, “un ideale di bellezza atto a recare bellezza anche a me stesso”. Scoprì gli Dèi dell’Arte, della Salute e del Sole. Fu soggiogato dall’auspicio di Nietzsche secondo cui siamo “fantasmi grecizzati con la speranza di diventare fisicamente dei Greci. Sulle rive del Mediterraneo, riconosciuta culla di civiltà da lui estraneo eppure “misteriosamente” tanto vicino, si impegnò a realizzare il ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) I primi anni Cinquanta furono caratterizzati dalla formidabile emozione cheriportò da un viaggio in Grecia raccontato nelLa coppa di(1967), nel quale sono raccolte le impressioni ricavate in America, a Londra, a Roma, a Venezia, in India. In preda ad un “sentimento di ebbrezza che si protraeva per l’intera giornata”, fu conquistato dal mirabile equilibrio tra spirito e corpo promanante dall’antichità classica, “un ideale di bellezza atto a recare bellezza anche a me stesso”. Scoprì gli Dèi dell’Arte, della Salute e del Sole. Fu soggiogato dall’auspicio disecondo cui siamo “fantasmi grecizzati con la speranza di diventare fisicamente dei Greci. Sulle rive del Mediterraneo, riconosciuta culla di civiltà da lui estraneo eppure “misteriosamente” tanto vicino, si impegnò a realizzare il ...

bakingbones : 3. 'Le Pavillon d'Or' (???) di Yukio Mishima (1956) 4.5/5 - Il monologo interiore di un giovane novizio alle prese… - VonricFontana : Coloro che sono nati con il lieto auspicio degli dei hanno il dovere di morire in bellezza senza disperdere i doni… - pileribruno : RT @mgtcsj: Non importa cadere. Prima di tutto. Prima di tutti. È proprio del fior di ciliegio cadere nobilmente in una notte di tempesta.… - marcell16895275 : RT @CpiSardegna: 'È possibile che vi accontentiate di vivere accettando un mondo in cui lo spirito è morto?'. Yukio #Mishima 14 Gennaio 19… - flavromar : RT @Ioballodasola: Non importa cadere. Prima di tutto. Prima di tutti. È proprio del fior di ciliegio cadere nobilmente in una notte di tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Yukio Mishima Yukio Mishima esteta del patriottismo Barbadillo Japan’s most famous writer committed suicide after a failed coup attempt – now, new photos add more layers to the haunting act

Like a Rorschach test, the incident offers limitless interpretations. But newly published photographs of Yukio Mishima in his final weeks alive show an artist obsessed with scripting out death.

Fifty years ago, Japan's most famous writer committed suicide after a failed coup attempt – now, new photos add more layers to the haunting act

Like a Rorschach test, the incident offers limitless interpretations. But newly published photographs of Yukio Mishima in his final weeks alive show an artist obsessed with scripting out death.

Like a Rorschach test, the incident offers limitless interpretations. But newly published photographs of Yukio Mishima in his final weeks alive show an artist obsessed with scripting out death.Like a Rorschach test, the incident offers limitless interpretations. But newly published photographs of Yukio Mishima in his final weeks alive show an artist obsessed with scripting out death.