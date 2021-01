Vaccini in base al Pil, De Luca contro Moratti: «Quel che dice è a un passo dalla barbarie» (Di martedì 19 gennaio 2021) «A un passo dalla barbarie». È così che il governatore della Campania Vincenzo De Luca attacca l’uscita di Letizia Moratti sulla questione Vaccini. «Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una distribuzione di Vaccini legata al Pil delle diverse regioni», dice De Luca. «Si fa fatica a credere che si possa subordinare l’uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie. La signora Moratti è persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si è trattato di un’affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni». A dieci giorni ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) «A un». È così che il governatore della Campania Vincenzo Deattacca l’uscita di Letiziasulla questione. «Leggo con sconcerto le affermazioni della signoraa sostegno di una distribuzione dilegata al Pil delle diverse regioni»,De. «Si fa fatica a credere che si possa subordinare l’uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un. La signoraè persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si è trattato di un’affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni». A dieci giorni ...

