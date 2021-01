Tiri liberi sul basket orobico Non toccate i coach di Withu e Treviglio

GianTressoldi : @1f6eed3c8c1c4e4 @_TYPEONEGATIVE_ Naaaaaa.... al cesso se tiri la catena degli stronzi te ne liberi!!!! - solodax : RT @ciapalchelghe: Da decenni hanno una media rigori a favore tipo tiri liberi di una squadra di basket ma è più facile trovare lavoro coi… - LaskaJuventus : RT @ciapalchelghe: Da decenni hanno una media rigori a favore tipo tiri liberi di una squadra di basket ma è più facile trovare lavoro coi… - magicabionda : RT @ciapalchelghe: Da decenni hanno una media rigori a favore tipo tiri liberi di una squadra di basket ma è più facile trovare lavoro coi… - Serpico779 : RT @ciapalchelghe: Da decenni hanno una media rigori a favore tipo tiri liberi di una squadra di basket ma è più facile trovare lavoro coi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiri liberi

NBAPassion.com

L’hanno fatto di nuovo. I Warriors si prendono una clamorosa vittoria in rimonta, stavolta in casa dei Lakers stesi recuperando un vantaggio che ad inizio quarto periodo era di 14 punti. “Se giochiamo ...A Pistoia la sconfitta al supplementare non è un dramma e la prestazione del lungo americano fa guardare con fiducia ai prossimi test ...