Tanta neve imminente | ecco dove è attesa Tutti i dettagli

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gelo eattanagliano ancora mezza Europa, mentre in Italia le temperature iniziano a risalire per effetto di un cambio di circolazione che riporta alla ribalta l’aria più mite. Un promontorio di alta pressione sarà seguito da correnti oceaniche che scalzeranno il freddo russo. I flussi occidentali, associati ad una depressione centrata sulla Gran Bretagna, non tarderanno a riportare il maltempo. Le condizioni meteo, sotto gli effetti delle infiltrazioni d’aria umida, si apprestano a deteriorarsi al Nord e sulle regioni tirreniche, con aumento della nuvolosità e primi locali piovaschi. Il cedimento anticiclonico diventerà più evidente a partire da mercoledì, per l’intensificazione delle correnti sud-occidentali. Piovaschi bagneranno le aree tirreniche la Liguria, ma dalla sera deboli fenomeni si manifesteranno anche sulle regioni di Nord-Ovest. Deboli ...