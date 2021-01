Sì del Senato alla fiducia al governo Conte. Salvini attacca senatori a vita. Bagarre in aula (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161. Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie e Mario Monti del Misto hanno annunciato che voteranno la fiducia. Alcuni ex cinquestelle come Gregorio De Falco daranno il loro sostegno. Il socialista Nencini temporeggia. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dmaggioranza assoluta a quota 161. Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie e Mario Monti del Misto hanno annunciato che voteranno la. Alcuni ex cinquestelle come Gregorio De Falco daranno il loro sostegno. Il socialista Nencini temporeggia.

