Sanremo 2021 | c’è la conferma delle date | ma è polemica sul pubblico

(Di martedì 19 gennaio 2021) Quel che in un primo tempo sembrava poter saltare è stato, invece, confermato dalla Rai. Viale Mazzini, al termine di una riunione con i vertici di RaiUno e Amadeus, direttore artistico di Sanremo, ha confermato che il Festival si terrà tra il 2 e il 6 marzo. «Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston», si è letto poi, in una nota all’interno della quale la Rai non ha voluto menzionare la nave, la bolla su cui avrebbe potuto essere custodito il pubblico del Festival. Un pubblico la cui esistenza, sebbene ad oggi solo potenziale, ha scatenato l’indignazione del settore spettacoli.

La Rai ha ufficializzato che il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo, mentre «un protocollo sanitario e organizzativo sarà sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere il pubblico all' ...