Roberto Battiston: "L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto" (Di martedì 19 gennaio 2021) L’età media dei positivi al Covid-19 in Italia torna ad abbassarsi e l’Istituto Superiore di Sanità esorta a vigilare sulla flessione della curva, che scende a 47 anni. Una tendenza simile (ma molto più marcata) si era registrata in estate, prima della seconda ondata: allora l’età mediana era passata dagli oltre 60 anni di inizio epidemia ai circa 30 anni della settimana centrale di agosto. Poi la lenta risalita, che ora fa registrare un’inversione. “Potrebbe trattarsi di una fluttuazione. Per leggere il fenomeno e capire se c’è qualcosa di più, sarà necessario osservare con attenzione i numeri delle prossime settimane. Indipendentemente dagli ultimi dati, i giovani rappresentano parte integrante del processo epidemico, pur essendo colpiti in maniera meno severa dal virus. Il fatto che sovente siano ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) L’etàdeial Covid-19 in Italia torna adrsi e l’Istituto Superiore di Sanità esorta a vigilare sulla flessione della curva, che scende a 47 anni. Una tendenza simile (ma molto più marcata) si era registrata in estate, prima della seconda ondata: allora l’etàna era passata dagli oltre 60 anni di inizio epidemia ai circa 30 anni della settimana centrale di. Poi la lenta risalita, che ora fa registrare un’inversione. “Potrebbe trattarsi di una fluttuazione. Per leggere il fenomeno e capire se c’è qualcosa di più, sarà necessario osservare con attenzione i numeri delle prossime settimane. Indipendentemente dagli ultimi dati, i giovani rappresentano parte integrante del processo epidemico, pur essendo colpiti in maniera meno severa dal virus. Il fatto che sovente siano ...

simonedallora : RT @HuffPostItalia: Roberto Battiston: 'L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto' - giuliog : RT @HuffPostItalia: Roberto Battiston: 'L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto' - HuffPostItalia : Roberto Battiston: 'L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto' - Mauro28155719 : RT @Radio1Rai: Sull'andamento della #pandemia in Italia, analisi e dati sul contagio e sull'efficacia delle misure di contenimento sembrano… - Radio1Rai : Sull'andamento della #pandemia in Italia, analisi e dati sul contagio e sull'efficacia delle misure di contenimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Battiston Roberto Battiston: "L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto" L'HuffPost Roberto Battiston: "L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto"

Il fisico Battiston sottolinea all'HuffPost come, al di là della media anagrafica, al momento in Italia "ci sono 500mila infetti attivi: con Rt sopra 1, i contagi rischiano di esplodere" ...

Champollion nella Valle del Nilo: l'Ottocento delle grandi scoperte e il suo contesto culturale, incontro online

Genova - Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21, Champollion nella Valle del Nilo: l'Ottocento delle Grandi Scoperte e il suo contesto culturale . L'incontro, che si svolge nel Salone delle Feste di ...

Il fisico Battiston sottolinea all'HuffPost come, al di là della media anagrafica, al momento in Italia "ci sono 500mila infetti attivi: con Rt sopra 1, i contagi rischiano di esplodere" ...Genova - Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21, Champollion nella Valle del Nilo: l'Ottocento delle Grandi Scoperte e il suo contesto culturale . L'incontro, che si svolge nel Salone delle Feste di ...