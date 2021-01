Ostia – Picca | Su concessioni spiagge fallimento completo del M5s

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) – “Sulla gestione delledisi sta consumando il più grande e gravedel movimento Cinque Stelle. Una bomba ad orologeria che una gestione scellerata come quella del Campidoglio e della giunta municipale, in barba alle regole e alle recenti sentenze dei tribunali amministrativi, rischia di lasciare il mare di Roma in balia del nulla, con danni incalcolabili su tutto l’indotto commerciale e turistico”. Così in una nota Monica, capogruppo della Lega in X Municipio. “Come dimostra una recente pronuncia del Tar della Puglia, la direttiva Bolkestein, in assenza di una normativa nazionale di attuazione, non può essere immediatamente applicabile e per questo, non essendo stato avviato un riordino del settore, deve essere applicata la legge Rilancio sul rinnovo automatico fino al 2033 delle ...