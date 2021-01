L’idea geniale della Moratti: più vaccini per la Lombardia perché ha più PIL (Di martedì 19 gennaio 2021) Vi mancava Gallera? La Moratti è anche meglio (o peggio). L’idea geniale che ha avuto la nuova assessora al Welfare che ha preso il posto del mai dimenticato Giulio è stata quella di chiedere di legare la distribuzione delle dosi di vaccino al PIL regionale. In pratica chi è più ricco ha più vaccini. Moratti ha scritto una lettera ad Arcuri chiedendo al commissario nazionale di inserire il valore del Pil regionale come uno dei criteri per la ripartizione dei vaccini anti Covid. Oltre al PIL la vicegovernatrice lombarda ha inserito altri criteri come la mobilità, la densità abitativa e la considerazione che la regione Lombardia sia stata particolarmente colpita dal Coronavirus. Fontana da parte sua ha approvato: “La vicepresidente Moratti sulla ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Vi mancava Gallera? Laè anche meglio (o peggio).che ha avuto la nuova assessora al Welfare che ha preso il posto del mai dimenticato Giulio è stata quella di chiedere di legare la distribuzione delle dosi di vaccino al PIL regionale. In pratica chi è più ricco ha piùha scritto una lettera ad Arcuri chiedendo al commissario nazionale di inserire il valore del Pil regionale come uno dei criteri per la ripartizione deianti Covid. Oltre al PIL la vicegovernatrice lombarda ha inserito altri criteri come la mobilità, la densità abitativa e la considerazione che la regionesia stata particolarmente colpita dal Coronavirus. Fontana da parte sua ha approvato: “La vicepresidentesulla ...

