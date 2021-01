L’Europarlamento chiede trasparenza sui contratti con i giganti del farmaco

Leggi su ilmanifesto

Di fronte ai timori sulla penuria di dosi di vaccino, in crescita negli stati membri, la Commissione vuole rassicurare: in un comunicato, ha ripetuto ieri di aver ordinato dosi sufficienti per vaccinare tutti i cittadini europei, di «lavorare con i laboratori per aumentare la capacità di produzione» e ha indicato agli stati membri di accelerare l'operazione e di immunizzare «entro marzo» almeno l'80% delle persone di più di 80 anni e l'80% del personale sanitario in ogni stato, per arrivare