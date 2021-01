L’Allieva 4 si farà senza Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale? Interviene l’attore (Di martedì 19 gennaio 2021) La fiction di Rai1, L’Allieva, con le sue prime tre stagioni ha conquistato sempre più il favore del pubblico. E’ questo il motivo per il quale stando alle ultime indiscrezioni ci potrebbe essere una quarta stagione della serie. Eppure, nota dolente, le nuove puntate potrebbero fare a meno della presenza dei due attori protagonisti amatissimi:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) La fiction di Rai1,, con le sue prime tre stagioni ha conquistato sempre più il favore del pubblico. E’ questo il motivo per il quale stando alle ultime indiscrezioni ci potrebbe essere una quarta stagione della serie. Eppure, nota dolente, le nuove puntate potrebbero fare a meno della predei due attori protagonisti amatissimi:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

eyesxlinoo : 'L'allieva 4 si farà con o senza Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi' ?? - infoitcultura : L'Allieva 4 si farà ma Lino Guanciale che ci ha fatto tanto sognare ci sarà? SI - NO - FORSE - infoitcultura : L'Allieva 4, che fine farà Lino Guanciale - chavndlers : cosa vuol dire che si farà l’allieva 4 senza lino guanciale? #lallieva - graciouslysel : ma cos'è sta cosa che si farà l'allieva 4 ma senza Lino Guanciale? non facciamo scherzi Lino per favore, qualcuno mi dica ?????????? -