Governo | Lonardo | ‘Salvini ruppe con centrodestra | coraggio della responsabilità’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – "Mai nella vita avrei immaginato di fare oggi l'elogio del senatore Salvini e del suo coraggio della responsabilità. Gli do atto che dopo mesi dalle elezioni riuscì con sprezzante senso del pericolo mediatico a rompere il patto di solidarietà politica con Forza Italia e Fratelli d'Italia e fece da costruttore per la inedita alleanza con gli odiati Cinquestelle". Lo ha affermato Sandra Lonardo nel suo intervento in Aula al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

