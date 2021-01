Governo: Conte, ‘oggi passaggio fondamentale, numeri importanti ma qualità progetto di più’ (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen(Adnkronos) – “Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese. I numeri sono importanti, oggi lo sono in modo particolare, ma ancor più importante è la qualità del progetto politico. Chiediamo a tutte le forze politiche: ‘aiutateci a ripartire con la massima celerità, a rimarginare la ferita profondo che la crisi ha creato nel patto di fiducia con cittadini”. Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio delle sue comunicazioni al Senato sulla fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen(Adnkronos) – “Questo è unnella vita istituzionale del nostro Paese. Isono, oggi lo sono in modo particolare, ma ancor più importante è ladelpolitico. Chiediamo a tutte le forze politiche: ‘aiutateci a ripartire con la massima celerità, a rimarginare la ferita profondo che la crisi ha creato nel patto di fiducia con cittadini”. Così il premier Giuseppe, in undelle sue comunicazioni al Senato sulla fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

