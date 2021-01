Gattuso: “La Juve è come uno squalo, non deve sentire l’odore del sangue altrimenti ti sbrana” (Di martedì 19 gennaio 2021) Conferenza stampa in casa Napoli, con Gattuso e Insigne che hanno presentato la finale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juventus. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Petagna? Oggi ha fatto tutto quello che doveva fare in allenamento, domani lo valutiamo. A Mertens bisogna fare solo i complimenti, sta stringendo i denti da quando è arrivato dal Belgio. Prende degli antinfiammatori perchè sente dolore, non è al 100% ma se c’è bisogno sicuramente ci darà una mano domani”. Sulla Juve: “La Juve è come uno squalo, non deve mai sentire l’odore del sangue, altrimenti ti sbrana. Hanno grande mentalità. Se pensiamo che domani, perchè hanno sofferto con l’Inter, sarà una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Conferenza stampa in casa Napoli, cone Insigne che hanno presentato la finale di Supercoppa Italiana di domani contro lantus. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Petagna? Oggi ha fatto tutto quello che doveva fare in allenamento, domani lo valutiamo. A Mertens bisogna fare solo i complimenti, sta stringendo i denti da quando è arrivato dal Belgio. Prende degli antinfiammatori perchè sente dolore, non è al 100% ma se c’è bisogno sicuramente ci darà una mano domani”. Sulla: “Launo, nonmaidelti. Hanno grande mentalità. Se pensiamo che domani, perchè hanno sofferto con l’Inter, sarà una ...

