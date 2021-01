Gasperini non vuole passi falsi a Udine: “Partita insidiosa, serve massima attenzione” (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora fuori Pasalic, “un po’ indietro nel recupero”, gli altri sono tutti a disposizione per domani a Udine, compreso Caldara. Con Pessina probabile al rientro dall’inizio al posto di Malinovskyi, come Romero in difesa. Gian Piero Gasperini, nella conferenza stamka della vigilia di Udinese-Atalanta, ribadisce anche la sua opinione su Lammers che le voci di mercato darebbero in partenza: “Per me se le cose stanno così resta, abbiamo una rosa equilibrata. Sempre alla ricerca del vice Ilicic, ma ci stiamo provando anche con Malinovskyi, con Miranchuk”. Lo 0-0 col Genoa? “Ci mancano un po’ i gol da palla inattiva, come abbiamo fatto con Sutalo in Coppa, più che i gol dei difensori. E i rigori, quelli fanno tantissima differenza, domenica ce n’era uno clamoroso… “. A proposito, l’Atalanta ne ha avuti 2, il Milan 12 in 18 partite: dovete ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora fuori Pasalic, “un po’ indietro nel recupero”, gli altri sono tutti a disposizione per domani a, compreso Caldara. Con Pessina probabile al rientro dall’inizio al posto di Malinovskyi, come Romero in difesa. Gian Piero, nella conferenza stamka della vigilia dise-Atalanta, ribadisce anche la sua opinione su Lammers che le voci di mercato darebbero in partenza: “Per me se le cose stanno così resta, abbiamo una rosa equilibrata. Sempre alla ricerca del vice Ilicic, ma ci stiamo provando anche con Malinovskyi, con Miranchuk”. Lo 0-0 col Genoa? “Ci mancano un po’ i gol da palla inattiva, come abbiamo fatto con Sutalo in Coppa, più che i gol dei difensori. E i rigori, quelli fanno tantissima differenza, domenica ce n’era uno clamoroso… “. A proposito, l’Atalanta ne ha avuti 2, il Milan 12 in 18 partite: dovete ...

