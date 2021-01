Gabry Ponte in ospedale: “Devo fare un intervento un po’ delicato al cuore. Ho una malattia congenita degenerativa” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ciao Devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”. Esordisce così Gabry Ponte in un post pubblicato su Facebook in cui annuncia di essere ricoverato in ospedale, pronto a sottoporsi a un delicato intervento al cuore nella mattinata del 20 gennaio. “Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa.. – spiega il dj e produttore musicale mostrandosi sorrirente dal letto d’ospedale in cui si trova -, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ciaodirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”. Esordisce cosìin un post pubblicato su Facebook in cui annuncia di essere ricoverato in, pronto a sottoporsi a unalnella mattinata del 20 gennaio. “Si tratta di una(leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è.. – spiega il dj e produttore musicale mostrandosi sorrirente dal letto d’in cui si trova -, ho ...

