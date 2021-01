De Luca sulla Moratti e i vaccini in base al Pil: «A un passo dalla barbarie» (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la proposta dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, di ripartire le forniture di vaccini in base al Pil delle regioni. «Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l’uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie. La signora Moratti è persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si è trattato di un’affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, commenta la proposta dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia, di ripartire le forniture diinal Pil delle regioni. «Leggo con sconcerto le affermazioni della signoraa sostegno di una distribuzione dilegata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l’uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un. La signoraè persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si è trattato di un’affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni». L'articolo ilNapolista.

