Crisi di Governo | Conte | Se i numeri non ci sono | andiamo a casa

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Certo che c’è un problema di. È la democrazia, se non ciquestova a”. Lo ha detto il premier Giuseppenella replica al Senato sul voto di fiducia. “Sul Recovery occorreva un confronto, un momento collegiale, perché restava il problema di scelte strategiche, tirare fuori la politica, dare una visione. Ma il confronto collegiale si può fare anche con toni tranquilli e leale collaborazione. L’effetto finale è stato bloccare per 40 giorni il Recovery: avremmo potuto incontrarci e in una ventina di giorni dare al Parlamento una versione aggiornata che è stata migliorata anche grazie al vostro contributo, ma grazie a tutte le forze di maggioranza e nessuno può avere la pretesa della verità nelle soluzioni più proficue per il Paese”, ha detto il ...