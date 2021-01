Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 19 01 2021 | una corteggiatrice fa una dichiarazione d’amore a Davide Donadei | Sophie Codegoni bacia Matteo Ranieri ma…

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi pomeriggio c’è stata la registrazione di una nuova puntata del dating show di Uomini e Donne. Di seguito tutte leriportate dal portale IlVicolodelleNews.it: La prima ora su Maurizio e Gemma e il compleanno di lei. I due Maurizio le hanno regalato i fiori e Tina una torta con tre mummie sopra. Le sono arrivate le segnalazioni sul fatto che il primo l’ha lasciata perchè sembra abbia un’altra. Appena potrà tirerà fuori le prove. Poi un’altra litigata tra Armando Incarnato e Aurorasempre per la solita storia delle news che tira fuori il sito che parla sempre bene di lei e la sua amica Veronica Ovviamente non mancano al centro studio Riccardo e Roberta. La settimana scorsa avevano litigato perchè lei aveva fatto delle domande su ciò che era accaduto con Ida, alla fine avevano deciso di non dormire insieme seppur nello stesso albergo. La mattina dopo lei ...