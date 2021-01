Serena Rossi | Davide Devenuto | l’incontro a Un posto al sole e il figlio Diego

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Attrice, conduttrice e cantante,è tutto questo e molto altro, sopratutto per, grande amore della sua vita, conosciuto sul set di Unal, e il, frutto del loro legame. Sempre sorridente, splendida e straordinariamente talentuosa,ha conquistato il pubblico fra film di successo e serie tv. La sua ultima sfida è Mina Settembre, fiction in cui interpreta una dottoressa che lavora in un consultorio di Napoli, fra storie difficili e misteri da scoprire. Arrivata sul piccolo schermo con il ruolo di Carmen di Unal, laha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel mondo dello spettacolo, svelando i suoi ...