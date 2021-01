NBA 2020/2021: tutto facile per i Clippers, Utah la spunta contro Denver (Di lunedì 18 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 17 gennaio e lunedì 18 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2020/2021. Utah riesce a superare Denver nonostante un Nikola Jokic da 35 punti che sfiora la tripla doppia. Un’altra prestazione monstre che non serve è quella di De’Aaron Fox, autore di 43 punti all’interno della sconfitta dei Kings contro i Pelicans. tutto facile per i Clippers in casa contro Indiana. Nelle gara della domenica sera, Chicago supera Dallas, a cui non serve la storica tripla doppia di Luka Doncic (36, 16 rimbalzi e 15 assist).Infine Boston ritrova Kemba Walker ma crolla contro i Knicks. Da segnalare infine due partite rinviate. LE CLASSIFICHE DELLE DUE ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 17 gennaio e lunedì 18 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBAriesce a superarenonostante un Nikola Jokic da 35 punti che sfiora la tripla doppia. Un’altra prestazione monstre che non serve è quella di De’Aaron Fox, autore di 43 punti all’interno della sconfitta dei Kingsi Pelicans.per iin casaIndiana. Nelle gara della domenica sera, Chicago supera Dallas, a cui non serve la storica tripla doppia di Luka Doncic (36, 16 rimbalzi e 15 assist).Infine Boston ritrova Kemba Walker ma crollai Knicks. Da segnalare infine due partite rinviate. LE CLASSIFICHE DELLE DUE ...

