Manuela Arcuri | dopo otto anni dal primo matrimonio voglio risposarmi

(Di lunedì 18 gennaio 2021)dalsì detto a Las Vegas al marito GiovDi Gianfrancesco,vuole vivere un secondoe sposarlo un’altra vota qui in Italia. L’attrice romanaospite a Verissimo (fonte immagine: Instagram)Sono passati diversidalle loro nozze segrete a Las Vegas, avvenute con rito civile all’esterno del noto hotel Bellagio, e questa volta i due coniugi hanno intenzione di celebrare un rito cattolico e di fare una grande festa in Italia, insieme alle famiglie e ai loro amici. LEGGI ANCHE:, come è cambiata l’attrice negli ultimi: davvero ...

Manuela Arcuri, splendido annuncio: arriva la notizia tanto attesa per la bellissima attrice e showgirl; ecco di cosa si tratta.Un altro sogno sta per arrivarsi per Manuela Arcuri, il matrimonio in chiesa con Giovanni Di Gianfrancesco, il papà del suo piccolo Mattia (Foto). L’attrice ha sempre parlato di famiglia, ha sempre ...