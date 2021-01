LOMBARDIA, DATI COVID IN TILT?/ Regione: "Problema 'cruscotto' risolto in serata" (Di lunedì 18 gennaio 2021) LOMBARDIA, caos DATI COVID: sistema di sorveglianza contagi in TILT. "Problema cruscotto risolto in serata", precisa la Regione in una nota Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021), caos: sistema di sorveglianza contagi in. "in", precisa lain una nota

Corriere : In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» - pfmajorino : Dati Covid, in Lombardia in tilt il sistema di sorveglianza dei dati dei Comuni: «Non sappiamo più quanti sono i… - pfmajorino : In base a che dati #LetiziaMoratti dice che in #Lombardia è 'crollato' (ha usato questo termine) indice Rt? - Occhisquieti : RT @Corriere: In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» - Faby7Roma3 : RT @Corriere: In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» -